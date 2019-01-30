tp174119174119

Специалист по рекламе в РСЯ

Настрою рекламную кампанию в рекламной сети Яндекс (РСЯ) на вашем сайте.

1. Предварительно проведу аудит вашего сайта.

2. По итогам аудита предоставлю отчет с рекомендациями для

увеличения эффективности вашей рекламы.

3. Для начала предлагаю провести настройку тестовой рекламной кампании.

4. После запуска и открутки рекламы увидим, сколько будет стоить заказ.

Вы сможете посмотреть насколько выгодна вам эта реклама и готовы ли

Вы дальше в нее вкладываться.

5. Если вас все устроит, настрою основную рекламную кампанию в РСЯ.

Срок настройки тестовой рекламной кампании 4-5 дней, в зависимости от сроков предоставления данных.

По сроку о настройке основной рекламной кампании обговорим дополнительно.

Стоимость моей работы 1000 руб.

с уважением, Татьяна Перминова.

тел. 89221391913

e-mail: [email protected]