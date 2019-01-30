tp174119174119

Татьяна Перминова tp174119174119tp174119174119
Настрою рекламную кампанию в рекламной сети Яндекс (РСЯ) на вашем сайте.
1. Предварительно проведу аудит вашего сайта.
2. По итогам аудита предоставлю отчет с рекомендациями для
увеличения эффективности вашей рекламы.
3. Для начала предлагаю провести настройку тестовой рекламной кампании.
4. После запуска и открутки рекламы увидим, сколько будет стоить заказ.
Вы сможете посмотреть насколько выгодна вам эта реклама и готовы ли
Вы дальше в нее вкладываться.
5. Если вас все устроит, настрою основную рекламную кампанию в РСЯ.
Срок настройки тестовой рекламной кампании 4-5 дней, в зависимости от сроков предоставления данных.
По сроку о настройке основной рекламной кампании обговорим дополнительно.
Стоимость моей работы 1000 руб.
с уважением, Татьяна Перминова.
тел. 89221391913
e-mail: [email protected]