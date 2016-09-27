Выполнение работ по модернизации и оптимизации модулей СЭД Directum
Услуги:
- Выполнение работ по разработки, модернизации и оптимизации модулей системы электронного документооборота Directum;
- Оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборотаDirectum
- Осуществление модификаций, конвертации, интеграции системы электронного документооборота Directum;
- Сертифицированный администратор СЭД Directum;
- Сертифицированный разработчик СЭД Directum.
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