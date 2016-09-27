tparshina

Таисия tparshina

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Выполнение работ по модернизации и оптимизации модулей СЭД Directum

Услуги:

  • Выполнение работ по разработки, модернизации и оптимизации модулей системы электронного документооборота Directum;
  • Оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборотаDirectum
  • Осуществление модификаций, конвертации, интеграции системы электронного документооборота Directum;
Сертификаты:

  • Сертифицированный администратор СЭД Directum;
  • Сертифицированный разработчик СЭД Directum.