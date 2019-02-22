Вы не найдёте работника ответственнее меня
Я готова к трудным заданиям. Сталкиваясь с ними, я заставляю свои мозги работать, чтобы найти ответ на вопрос: "Как я могу это сделать наилучшим образом?"
Я делаю работу для своих заказчиков так, как делала бы для близкого человека: с полной отдачей, ответственностью и радостью от осознания своей полезности.
Я рада получать награду за свои труды. И самая большая награда для меня теплые отзывы моих заказчиков.
На данный момент у меня большой опыт в написании работ для студентов: практических, курсовых и дипломных работ. Есть скромный опыт в написании статей для электронных журналов и я хотела бы развиваться в этом направлении.
Буду рада нашему сотрудничеству!
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