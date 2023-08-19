tradehuntpulse

🎨Графика | 🎬Анимация | ✍Тексты Привет! Я - творческий специалист с разносторонним опытом:

🎬 Монтаж видео: Ваш контент станет захватывающим благодаря моему опыту.



🖼 Создание превью: Привлекательные превью поднимут кликабельность.



✍ Копирайтинг и рерайтинг: Создам увлекательный контент с точными словами.



📹 Контент для YouTube: Ваши видео будут интересны и полезны.



📆 Контент-план: Разработаю план, чтобы ваш контент был привлекательным.



📈 Бизнес-план и стратегии: Создам стратегии для достижения ваших целей.



🛠 Инструменты и ресурсы: Владею инструментами для эффективной работы.



🎨 Дизайн: Создам визуально привлекательный контент в Photoshop, Canva.



🎥 Видеоредакторы: Работаю с iMovie и другими, чтобы создать профессиональные видео.



🔐 Квест-комнаты: Успешно создавал лучшие квест-комнаты, где интрига и творчество сливаются.



📚 SMM курсы: Прошел курсы по SMM, добавив навыки в продвижении.



С опытом и умениями в этих областях, готов воплотить ваши идеи в жизнь и помочь достичь успеха. Создадим уникальный контент, оставляющий след в сердцах аудитории!

Навыки

Монтаж видео

Создание превью

Копирайтинг и рерайтинг

Контент для YouTube

Контент-план

Бизнес-план и стратегии

Инструменты и ресурсы

Дизайн Landing page

Видео монтаж

SMM

Видео

Озвучивание