tradesystems

Денис tradesystems

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Брендбук

    Брендбук для компании в сфере услуг по обслуживанию помещений. Клиент - предприниматель или лпр магазина, фуд сети, офиса, медцентра, производства. Задача - доверие клиента, понимание сферы деятельности, узнаваемость бренда. Состав: от А ...

    Нейминг и Слоганы8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип

    $20

    Требуется логотип с нуля для компании сферы услуг технического обслуживания помещений. Привязки к понравившемуся нет! Примеров тоже! Цель - узнаваемость бренда и доверие. Клиент - предприниматель или ЛПР бизнеса, типа магазина, фуд сети небольшой, медцентра, ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание логотипа для студии красоты

    $15

    Требуется логотип для студии красоты. Для использования на визитках, рекламе, вывески. Услуги студии: маникюр, педикюр, шугаринг, архитектура бровей. Название салона VELVETY, инстаграм velvety_studio. p.s. после разработки logo потребуется сайт.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Создание логотипа для студии красоты
все отлично.
Заказ выполнен.
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