tradesystems

Требуется логотип с нуля для компании сферы услуг технического обслуживания помещений. Привязки к понравившемуся нет! Примеров тоже! Цель - узнаваемость бренда и доверие. Клиент - предприниматель или ЛПР бизнеса, типа магазина, фуд сети небольшой, медцентра, ...