tradesystems

Брендбук для компании в сфере услуг по обслуживанию помещений. Клиент - предприниматель или лпр магазина, фуд сети, офиса, медцентра, производства. Задача - доверие клиента, понимание сферы деятельности, узнаваемость бренда. Состав: от А ...
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$15
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- Нейминг и Слоганы8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Требуется логотип с нуля для компании сферы услуг технического обслуживания помещений. Привязки к понравившемуся нет! Примеров тоже! Цель - узнаваемость бренда и доверие. Клиент - предприниматель или ЛПР бизнеса, типа магазина, фуд сети небольшой, медцентра, ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Требуется логотип для студии красоты. Для использования на визитках, рекламе, вывески. Услуги студии: маникюр, педикюр, шугаринг, архитектура бровей. Название салона VELVETY, инстаграм velvety_studio. p.s. после разработки logo потребуется сайт.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
7 лет назад
все отлично.
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Заказ выполнен.