Ищу куда деть свои навыки.

﻿Где-то с 10-го класса я решил, что стану писателем. Авантюра ужасающая, учитывая то, насколько я мало знаю об этом дело. Годы шли, а я все больше погружался в эту тему, читая книги и статьи по улучшению навыка. Со временем я и сам стал писать рассказы. В универе я вступил в университетскую редакцию, где я в полной мере осознал свою любовь к журналистике. Я хотел стать игровым журналистом с собственным каналом, но денег на рекламу не хватало, поэтому я принялся искать работу. Вот только самое лучшее, что я умею это писать истории и новостные, а иногда аналитические статьи.