Направления деятельности:
- Рекламный дизайн, веб-дизайн, полиграфический дизайн. Разрабатываю любые маркетинговые материалы, нацеленные на увеличение продаж и привлечение клиентов.
Личный опыт:
- Построения системы потока клиентов из интернета для нескольких компаний (разработка продающего сайта + настройка контекстной рекламы + медийная реклама + площадки). CTR, конверсию могу продемонстрировать, открыв доступ к Яндекс Метрике и Google Аналитике.
- Работы с фрилансерам (аккаунт на fl.ru в качестве работодателя https://www.fl.ru/users/traff777/).
- Создания с нуля группы по продаже виниловой пленки для автомобилей (http://vk.com/fibersshopvinyl) в которой оформлял все самостоятельно - меню, предметную съемку товаров, оформление каталога, привлечение аудитории в группу (без ботов).
- Привлечения клиентов для бизнеса с помощью таргетированной e-mail рассылки (рассылка уникального предложения точно по целевой аудитории (от разработки текста письма до дизайна, и непосредственно самой рассылки на 1 000 - 100 000 адресатов). Могу продемонстрировать конкретные результаты.
- Разработки графических рекламных материалов, маркетинг-кита (часть портфолио можно увидеть здесь в моем профиле).
- Наполнения контентом (текст, видео, изображения, оптимизация) блогов: http://youarcade.ru/
Знание программ: Photoshop, Corel Draw, Vegas, After Effects, MS Office
Быстро обучаюсь и понимаю что от меня требуется. Где нужно готов проявить инициативу.
Помимо дизайна способен выполнять любую работу, связанную с интернетом, компьютерными программами.
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