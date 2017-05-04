Графический дизайн с продающими маркетинговыми фишками.

Направления деятельности:

- Рекламный дизайн, веб-дизайн, полиграфический дизайн. Разрабатываю любые маркетинговые материалы, нацеленные на увеличение продаж и привлечение клиентов.

Личный опыт:

- Построения системы потока клиентов из интернета для нескольких компаний (разработка продающего сайта + настройка контекстной рекламы + медийная реклама + площадки). CTR, конверсию могу продемонстрировать, открыв доступ к Яндекс Метрике и Google Аналитике.

- Работы с фрилансерам (аккаунт на fl.ru в качестве работодателя https://www.fl.ru/users/traff777/).

- Создания с нуля группы по продаже виниловой пленки для автомобилей (http://vk.com/fibersshopvinyl) в которой оформлял все самостоятельно - меню, предметную съемку товаров, оформление каталога, привлечение аудитории в группу (без ботов).

- Привлечения клиентов для бизнеса с помощью таргетированной e-mail рассылки (рассылка уникального предложения точно по целевой аудитории (от разработки текста письма до дизайна, и непосредственно самой рассылки на 1 000 - 100 000 адресатов). Могу продемонстрировать конкретные результаты.

- Разработки графических рекламных материалов, маркетинг-кита (часть портфолио можно увидеть здесь в моем профиле).

- Наполнения контентом (текст, видео, изображения, оптимизация) блогов: http://youarcade.ru/

http://watcheshound.com/

Знание программ: Photoshop, Corel Draw, Vegas, After Effects, MS Office

Быстро обучаюсь и понимаю что от меня требуется. Где нужно готов проявить инициативу.

Помимо дизайна способен выполнять любую работу, связанную с интернетом, компьютерными программами.