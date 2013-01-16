Профессионал с Большой буквы. Без проблем разбирается в чужом коде. Понимает, что требуется сделать. Учитывая то, что с проектом не знаком, разобрался и выполнил его как и требовалось. Сотрудничать было легко и в удовольствие. Будем продолжать сотрудничать.