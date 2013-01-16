trally

Максим trally

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

TaraZZZ
Тарас 
33 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Модуль DLE ближайшие дни рождения
DLE
Отличный заказчик. Было приятно сотрудничать. Рекомендую.
Хороший специалист, знает свое дело. Работа выполнена с учётом всех нюансов. Рекомендую.
Ответный отзыв
PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Парсер маленького xml с выводом в таблицу
PHP
Приятный, адекватный человек. Задача интересная, оплата интересная - всем доволен :)
Спасибо за выполненную работу. Все сделано аккуратно и четко, учтены все нюансы и требования. Рекомендую, не пожалеете.
Ответный отзыв
majestic
Денис 
44 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Доработка плагина js для онлайн игры
JavaScript
Все ок. Спасибо.
Профессионал с Большой буквы. Без проблем разбирается в чужом коде. Понимает, что требуется сделать. Учитывая то, что с проектом не знаком, разобрался и выполнил его как и требовалось. Сотрудничать было легко и в удовольствие. Будем продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв