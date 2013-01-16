Написать модуль фотогалереи для DLE. Либо переделать самописную(все файлы и база есть) под модуль DLE. Есть пример этой же самописной галереи.
Системы управления (CMS)2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Написать модуль фотогалереи для DLE. Либо переделать самописную(все файлы и база есть) под модуль DLE. Есть пример этой же самописной галереи.
Модуль DLE ближайшие дни рождения (за 1 месяц) Вывод на главную в блок. Данные о днях рождении есть в базе. Виз.пример. прикрепил
На сервере, в закрытой папке лежат несколько файлов js (User Script) Нужно сгенерировать уникальные временные(срок жизни до 5мин.) ссылки на эти файлы, чтобы, перейдя по сгенерированной ссылке, файл устанавливался!!!, а не ...
Требуется парсер(php) маленького xml файла, с выводом в таблицу на 2 колонки. Есть пример как должно это выглядеть.
Расширить функционал уже имеющегося плагина js ( userscript ) для онлайн игры oldbk.com