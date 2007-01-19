Из исходного материала: http://www.graphlog.ru/myt_map.rar Сделать подобие: http://www.perekop.info/transport/map Кроме кнопки "убрать текст". Еще интересует стоимость задания, если к карте добавить адресный поиск или указатель. Т.е. при щелчке на что-то будет показывать его адрес. От вас: хотя бы пару работ на flash, сроки, ...