ТЗ во вложении. От вас сроки и цены. Без предоплат. Напоминаю, что цены должно быть 3.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Есть 7 картинок с разрешением от 800*600. Надо сделать флеш ролик, размером 184 на 179 пикселей. Размер ролика должен быть минимально возможным, сохранив достаточно хорошее качество картинок. Качество JPG от 60. В ролике: В начале показываем небольшой DownloadBar загрузки ...Баннеры19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $800
Необходимо "под ключ" переделать сайт для работы под системой NETCAT. Стандартная комплектация. Динамический контент: фотогалерея + форма обратной связи + новости + небольшой php скрипт уже встроенный в сайт. Галерею надо естественно не такую "съехавшую" как сейчас. Заполнение ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Интересует создание карты на основе google api по примеру: http://mapdist.de/ Функциональность будет лишь немного меньше. Уже сделано: http://www.m-y-t.ru/maps/index_new.php Оплата по факту. Возможны дальнейшие заказы (php&mysql)Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Написать скрипт, который будет грабить погоду любого города отсюда: weather.yandex.ru Город указывается по параметру city(номер). Вынести этот номер в конфиг. Грабить детальную версию погоды: http://weather.yandex.ru/detailed.xml?city=27612 На выходе получать то, что во вложении. Только еще надо наследовать все стили.Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
Основные функции поиска: 1 - Поиск по отдельному сайту(списку сайтов), поиск по всему интернету. 2 - Сортировка результатов поиска по релевантности и дате (обновления). 3 - Многоуровневый поиск в найденном. 4 - Поиск дополнительных результатов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Необходима доработка/улучшение системы подсчета статистики. Все описание доработок во вложении. Оплата по факту. От вас: Ссылки на проекты в вашем посте. Пишите цену и сроки, кои не критичны, но и два месяца это делать нельзя.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
Есть скрипт, который записывает в базу данных: ID IP Дата Скорость Провайдер Тариф http://www.m-y-t.ru/internet/stat_text.php Скрипт graph.php строит два графика: 1) самый быстрый провайдер(по средней скорости, по всем тарифам) http://www.m-y-t.ru/internet/graph.php?type=1 2) самый медленный провайдер(по средней скорости, по всем тарифам) http://www.m-y-t.ru/internet/graph.php?type=0 Этот скрипт ...Закрыт17 лет назад
Из исходного материала: http://www.graphlog.ru/myt_map.rar Сделать подобие: http://www.perekop.info/transport/map Кроме кнопки "убрать текст". Еще интересует стоимость задания, если к карте добавить адресный поиск или указатель. Т.е. при щелчке на что-то будет показывать его адрес. От вас: хотя бы пару работ на flash, сроки, ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Есть макет сайта. Сверстан на html. Необходимо этот макет(шаблон) встроить в систему bitrix. Настроить систему bitrix под существующую структуру сайта.Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
На странице http://www.m-y-t.ru/kino/xl.php Есть табличка с расписаниями фильмов. НАДО: Чтобы неподготовленный человек мог быстро добавить новые фильмы или изменить расписание текущих. Меняются все, кроме слов Фильмы и Сеансы. Периоды(даты) показов сеансов могут быть разные. Важно, чтобы человек никак не влиял ...Закрыт17 лет назад
- $2100
Необходимо разработать два сайта. Приблизительную структуру вы можете увидеть здесь http://allglass.ru/ , Из особенностей: 1) Один из сайтов будет двуязычный 2) Необходимо иметь возможность оперативно добавлять информацию в галерею, новости, новые объекты (текст+картинка). На обоих сайтах. 3) Для ...Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Есть флеш сайт. Есть его HTML вариант. НАДО: Из флеш варианта сайта в html вариант надо перенести меню и шапку сайта. Т.е. хочется добавить в статичный HTML вариант анимации. Во флеш меню хотелось бы сохранить "запоминание" раздела, в ...Завершен17 лет назад
- $50
1. Изменить скрипт - http://safeurl.sparknet.ru Назначение - редирект на сайт, передаваемый в параметре. пример работы - http://safeurl.sparknet.ru/weblancer.net Что переделывать - Необходимо, чтобы скрипт запускался отсюда - http://sparknet.ru/safeurl/ Т.е. чтобы работал из папки, а не из корня домена. 2. Изменить скрипт ...Закрыт18 лет назад
- $50
Сделать он-лайн калькулятор для расчета различных конструкций. Приблизительно 7 различных наборов. Пример здесь http://galaxiv.ru/construction_count_main_4.php + После расчета конструкции ей присваивается ID, об этом сообщается посетителю и расчет отсылается на заданный E-mail. Ajax приветствуется. Более полное ТЗ позднее. Оплата по факту. Срок - ...Закрыт18 лет назад
- $50
Необходимо разработать меню для сайта www.m-y-t.ru Сюда входит идея, рисование и верстка в файл. Далее этот файл будет подключаться на все страницы сайта. Желательно сохранение текстовых ссылок. Оптимизация под IE, Firefox, Opera. Текущее меню, кол-во пунктов вы можете посмотреть на ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт18 лет назад