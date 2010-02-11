Отлично владею большинством из программ, связанных с созданием и обработкой графики и анимации (ретушь, "омоложение лиц", раскраска ч/б фото, восстановление старых или поврежденных фото, цветокоррекция, апсайз, ручной фокус, коллаж, любая стилизация, создание gif анимаций и др.). Рисую на планшете.

Опыт работы в области видеомонтажа, финалист нескольких конкурсов по созданию клипов.

Знание русского языка на "отлично", пишу грамотно, редактирую тексты любой направленности.

Работаю быстро и качественно, адекватно понимаю суть задачи.