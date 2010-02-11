Отлично владею большинством из программ, связанных с созданием и обработкой графики и анимации (ретушь, "омоложение лиц", раскраска ч/б фото, восстановление старых или поврежденных фото, цветокоррекция, апсайз, ручной фокус, коллаж, любая стилизация, создание gif анимаций и др.). Рисую на планшете.
Опыт работы в области видеомонтажа, финалист нескольких конкурсов по созданию клипов.
Знание русского языка на "отлично", пишу грамотно, редактирую тексты любой направленности.
Работаю быстро и качественно, адекватно понимаю суть задачи.
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Портфолио
- ЕнЕ 2146 просмотров
- ЕнЕ 1189 просмотров
- Fountainhead170 просмотров
- Abbey Road168 просмотров
- BigContest 2009141 просмотр
- BigContest 2009135 просмотров
- Логотип для Kolibri OS1205 просмотров
- Затайленная текстура 2125 просмотров
- Затайленная текстура107 просмотров
- Осьминожка107 просмотров
- Осминожка115 просмотров
- Ковёр106 просмотров