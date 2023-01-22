traneblackwaters

Звукорежиссер, инженер по звуку, аранжировщик

Приветствую всех на своей странице, меня зовут Фёдор, я звукорежиссер и гитарист тяжёлых музыкальных стилей. Веду несколько музыкальных проектов с группами, в жанрах black metal, sympho-death, rock&roll, alternative, и классический добрый рок. Также развиваю свой сольный этнический проект, так как тематика этники интересует меня с точки зрения истории, что позволяет с другого ракурса взглянуть на создание композиций в этническом стиле. Живу в Санкт-Петербурге, на данный момент открываю свою студию звукозаписи. Есть опыт работы сведения от детских песен и детского вокала, вплоть до тяжёлых металл композиций с внушаемой секцией духовых и скрипичных инструментов. Не пишу биты.