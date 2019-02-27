tranquillo42

Никита Дубенко tranquillo42

 
27 летУкраина/Севастополь
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Полиграфия, айдентика, работа с фото любой сложности, анимация.

С радостью возьмусь за любые заказы по направлениям:

  • Полиграфия (Разработка визиток, листовок, печатной продукции; как с нуля так и на основе готовой айдентики)
  • Разработка айдентики из предыдущего пункта (подбор стиля компании, основных цветов и так далее - комплексный стиль)
  • Фотография (Ретушь, обтравка, коллажирование, цветокоррекция)
  • Разработка наружной рекламы (думаю стоит упомянуть, баннеры, билборды, холсты и всё такое; помогу найти где печать лучше, дешевле и быстрее)
  • Несложная анимация, разработка рекламных роликов, анимирование логотипов.
Коротко о себе: студент, работаю в рекламном агентстве, выполняю реальные задачи. Быстро, качественно, недорого, можно подчеркнуть все три слова, а не два как обычно.