tranquillo42

Никита Дубенко tranquillo42tranquillo42
27 летУкраина/Севастополь
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Полиграфия, айдентика, работа с фото любой сложности, анимация.
С радостью возьмусь за любые заказы по направлениям:
- Полиграфия (Разработка визиток, листовок, печатной продукции; как с нуля так и на основе готовой айдентики)
- Разработка айдентики из предыдущего пункта (подбор стиля компании, основных цветов и так далее - комплексный стиль)
- Фотография (Ретушь, обтравка, коллажирование, цветокоррекция)
- Разработка наружной рекламы (думаю стоит упомянуть, баннеры, билборды, холсты и всё такое; помогу найти где печать лучше, дешевле и быстрее)
- Несложная анимация, разработка рекламных роликов, анимирование логотипов.