transIation

Услуги качественного перевода текстов, рерайта и копирайта на английском и русском языках.
Выполняю переводы, пишу, обрабатываю и переделываю статьи.
Специализируюсь в финансовой и экономической, юридической (договора и тд) и деловой, ИТ (программное обеспечение), промышленной, туристической и технической тематиках.
Есть также опыт во многих других тематиках, но в любом случае берусь только за ту работу, которую могу выполнить качественно и в срок.
Опыт, пунктуальность, хороший грамотный язык.
Языки - английский, русский, турецкий.
Владею свободно английским и турецким.
Образование: лицей с преподаванием на англ. яз., зарубежное высшее образование в сфере мировой экономики (обучение на английском).
Опыт работы:
- менеджер по экспорту
- переводчик в производственной компании
- переводчик в туристической компании
Участвовал качестве переводчика в проекте по внедрению SAP.