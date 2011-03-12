transIation

Качественный перевод текстов, рерайт и копирайт на английском

Услуги качественного перевода текстов, рерайта и копирайта на английском и русском языках.

Выполняю переводы, пишу, обрабатываю и переделываю статьи.

Специализируюсь в финансовой и экономической, юридической (договора и тд) и деловой, ИТ (программное обеспечение), промышленной, туристической и технической тематиках.

Есть также опыт во многих других тематиках, но в любом случае берусь только за ту работу, которую могу выполнить качественно и в срок.

Опыт, пунктуальность, хороший грамотный язык.

Языки - английский, русский, турецкий.

Владею свободно английским и турецким.

Образование: лицей с преподаванием на англ. яз., зарубежное высшее образование в сфере мировой экономики (обучение на английском).

Опыт работы:

- менеджер по экспорту

- переводчик в производственной компании

- переводчик в туристической компании

Участвовал качестве переводчика в проекте по внедрению SAP.