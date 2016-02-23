translationmate

Краткое описание: 1. Обработчик форм Логика: 1.1 Пользователь отправляет форму на сайте на страницу обработчика форм или сразу в обработчик amocrm (если возможно). Если полей не существует, они ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $150
Доброго времени суток, необходимо разработать дизайн 3-х страниц сайта - главной, страницы услуг, публикации. Результат - готовый легкий html5/css3 макет с svg (минимум подгружаемого). Версии: адаптивный (десктоп - мобильная) и amp. ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать или подобрать шаблон для сайта pershe.ua Сейчас шаблон для Woo - Frontend и переделан в каталог. Нужен чистый, легкий, адаптивный шаблон под чистый WP (без Woo) , ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Используя вышеуказанное создать маркетплейс записи в парикмахерские, дописать отсутствующий код, оптимизировать существующий. Или предложить альтернативный стек с использованием популярных CMS или Frameworks.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $300
Есть структура сайта с функционалом в mindmap + частичный прототип мобильной. Необходимо создать удобный интерфейс и сгруппировать функционал. Детали после подписания соглашения о неразглашении.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2000
Создать веб версии маркетплейса с использованием популярного фреймворка или CMS.Нужен функционал платных маркетплейсов с доработками и дополнениями.Интересует ваш опыт в данной области: примеры работ и стоимость.Детали после подписания соглашения о конфиденциальности.Выход на конечную стоимость после ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо изготовить 3 вирусных рекламных ролика онлайн сервиса продолжительностью 10+ секунд для краудфандинг платформ. Ролики должны доносить основное послание, продавать следующую минуту презентации проекта, привлекать на страницу проекта как рекламный ролик. Есть сценарии роликов. ...Анимация10 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать или допилить (есть не адаптированный для вариативных товаров) плагин для WP/Woocommerce по подсчету знаков в документах MSoffice, pdf, txt с поддержкой вариативного товара и готовый к локализации.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Имеется таблица со следующими данными: company name, country, email, etc. Нужно автоматически записывать все email addresses (по странам) в одну строчку и через кому между email address. For example: Ukraine: [email protected],[email protected],[email protected],etc. Usa: ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, необходимо дописать нашу часть скриптов PHP (обращения к БД и т.п.) взаимодействия с апи IP ATC Бинотел Примеры и описание здесь: http://www.binotel.ua/files/library/binotel-api-2.9.7-samples.zip Жду предложений с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо переписать существующий текст посадочной страницы aide.kiev.ua/academy/polishA . Сделать продающим и мотивирующим к регистрации или записи.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо создать лендинг с хорошими показателями конверсии. Цель - запись на курс или урок. Текущий лендинг aide.kiev.ua/academy/landings/polishA/ Предложение должно содержать обязательства по показателям конверсии. ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт aide.kiev.ua Интересует SEO. Жду ваших предложений с указанием планируемых работ и стоимостью.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо изготовить пакеты gif баннеров некоторых услуг. Пакет - одномакетные баннеры 14 типоразмеров. Ассортимент услуг постоянно расширяется, поэтому баннеры будут необходимы регулярно. От потенципльных исполнителей жду предложений с указанием стоимости и ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть курсы, нужно наладить привлечения клиентов из социалок.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад