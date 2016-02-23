translationmate

Создать веб версии маркетплейса с использованием популярного фреймворка или CMS.Нужен функционал платных маркетплейсов с доработками и дополнениями.Интересует ваш опыт в данной области: примеры работ и стоимость.Детали после подписания соглашения о конфиденциальности.Выход на конечную стоимость после ...