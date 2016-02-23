translationmate

Марина translationmate

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать на php несколько скриптов для взаимодействия с amocrm

    Краткое описание: 1. Обработчик форм Логика: 1.1 Пользователь отправляет форму на сайте на страницу обработчика форм или сразу в обработчик amocrm (если возможно). Если полей не существует, они ...

    AmoCRMPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта + html5/css3 макетирование

    $150

    Доброго времени суток, необходимо разработать дизайн 3-х страниц сайта - главной, страницы услуг, публикации. Результат - готовый легкий html5/css3 макет с svg (минимум подгружаемого). Версии: адаптивный (десктоп - мобильная) и amp. ...

    HTML
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Шаблон Wordpress WP

    Требуется создать или подобрать шаблон для сайта pershe.ua Сейчас шаблон для Woo - Frontend и переделан в каталог. Нужен чистый, легкий, адаптивный шаблон под чистый WP (без Woo) , ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать маркетплейс на Wp + Woo + Vendor + Booking

    Используя вышеуказанное создать маркетплейс записи в парикмахерские, дописать отсутствующий код, оптимизировать существующий. Или предложить альтернативный стек с использованием популярных CMS или Frameworks.

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать адаптивный шаблон маркетплейса для Wordpress

    $300

    Есть структура сайта с функционалом в mindmap + частичный прототип мобильной. Необходимо создать удобный интерфейс и сгруппировать функционал. Детали после подписания соглашения о неразглашении.

    WordPress
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Маркетплейс для заказа услуг.

    $2000

    Создать веб версии маркетплейса с использованием популярного фреймворка или CMS.Нужен функционал платных маркетплейсов с доработками и дополнениями.Интересует ваш опыт в данной области: примеры работ и стоимость.Детали после подписания соглашения о конфиденциальности.Выход на конечную стоимость после ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3 анимации

    Необходимо изготовить 3 вирусных рекламных ролика онлайн сервиса продолжительностью 10+ секунд для краудфандинг платформ. Ролики должны доносить основное послание, продавать следующую минуту презентации проекта, привлекать на страницу проекта как рекламный ролик. Есть сценарии роликов. ...

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать/обновить плагин для WP/Woocommerce

    Необходимо создать или допилить (есть не адаптированный для вариативных товаров) плагин для WP/Woocommerce по подсчету знаков в документах MSoffice, pdf, txt с поддержкой вариативного товара и готовый к локализации.

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать макрос для excel

    Имеется таблица со следующими данными: company name, country, email, etc.  Нужно автоматически записывать все email addresses (по странам) в одну строчку и через кому между email address.  For example:  Ukraine: [email protected],[email protected],[email protected],etc.  Usa: ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Интеграция СРМ с IP ATC Бинотел

    Добрый день, необходимо дописать нашу часть скриптов PHP (обращения к БД и т.п.) взаимодействия с апи IP ATC Бинотел Примеры и описание здесь: http://www.binotel.ua/files/library/binotel-api-2.9.7-samples.zip Жду предложений с ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Landing page для курсов - увеличить текущую конверсию.

    Необходимо создать лендинг с хорошими показателями конверсии. Цель - запись на курс или урок. Текущий лендинг aide.kiev.ua/academy/landings/polishA/ Предложение должно содержать обязательства по показателям конверсии. ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • SEO сайта

    Сайт aide.kiev.ua Интересует SEO. Жду ваших предложений с указанием планируемых работ и стоимостью.

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Пакет gif баннеров

    Необходимо изготовить пакеты gif баннеров некоторых услуг. Пакет - одномакетные баннеры 14 типоразмеров. Ассортимент услуг постоянно расширяется, поэтому баннеры будут необходимы регулярно. От потенципльных исполнителей жду предложений с указанием стоимости и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

ohenry
53 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Написать макрос для excel
Очень хороший заказчик. Понятная постановка задачи. Никаких проблем с оплатой
Отличный исполнитель. Написал макрос за пару часов и внес с десяток дополнительных пожелание в процессе. Рекомендую
Ответный отзыв
vikingclaus
Светлана 
43 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Landing page для курсов - новый продающий текст
Приятное сотрудничество: четкое ТЗ и быстрая оплата. Спасибо за заказ!
Правильный со всех точек зрения текст посадочной страницы. Учтены все пожелания. Планирую сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
apelab
56 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Пакет gif баннеров
Четкие указания, быстрая оплата. РЕКОМЕНДУЮ!
Понравилось время реагирования на пожелания и скорость исполнения. Избавил от головной боли. Спасибо.
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