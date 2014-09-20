translator9

Переводчик английского языка

Здравствуйте! Меня зовут Павел! Я начинающий дипломированный переводчик английского языка. C 2003 по 2007 год учился в г. Измаиле Одесской области в Измаильском Институте Водного Транспорта, получил базовое высшее образование по направлению "Филология" и приобрел квалификацию бакалавра филологии, переводчик с основного иностранного языка (английскиий язык) Опыта работы нет, но готов дальше учиться и развиваться по данной приобретенной профессии.

Личные качевства: усердность, ответственность, аккуратность, отзывчивось, порядочность.

Увлечения и хобби: чтение, спорт, музыка.