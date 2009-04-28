translicent

Виталий translicent

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Специализация: дизайн сайтов и логотипов

Я считаю, что именно в процессе обсуждения рождается единственно верное решение. Именно поэтому каждый новый проект я начинаю с его обсуждения, выделения целей и задач, разработки концепции.

Портфолио

Отзывы заказчиков

dr_green
Василий 
43 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Верстка макета в шаблон DLE
CSSDLE
Очень доволен работой.. Выполнено качественно и в срок. Все мои пожелания были учтены.. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество..
Отличный заказчик! С пониманием отнесся к задержке. Оплата без задержек. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Ответный отзыв
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
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Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 3 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга