Специализация: дизайн сайтов и логотипов
Я считаю, что именно в процессе обсуждения рождается единственно верное решение. Именно поэтому каждый новый проект я начинаю с его обсуждения, выделения целей и задач, разработки концепции.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Avtolimit346 просмотров
- Без названия300 просмотров
- Без названия311 просмотров
- Без названия337 просмотров
- 7425 просмотров
- 4389 просмотров
- 3366 просмотров
- 2394 просмотра
- 1395 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
16 лет назад
CSSDLE
Очень доволен работой.. Выполнено качественно и в срок. Все мои пожелания были учтены.. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество..
Ответный отзыв
Отличный заказчик! С пониманием отнесся к задержке. Оплата без задержек. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга