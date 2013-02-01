transporter2013

Требуется копирайтер. Накопился объем работы по написанию статей, плюс требуется качественный рерайт, старых статей. Объем есть. Указываете стоимость копирайта и рерайта за 1000 знаков.
Грузоперевозки, квартирные, офисные, дачные переезды, услуги грузчиков.
Грузоперевозки по Москве и МО. Основное направление квартирные, офисные и дачные переезды. У нас можно заказать любую газель для переезда, заказать услуги грузчиков, сборщиков мебели, упаковщиков. У нас можно заказать как полный спектр услуг, так и по отдельности, любые услуги связанные с вашим квартирным, офисным или дачным переездом.
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Копирайтинг56 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется качественный копирайтинг и рерайтинг. Тема грузоперевозки по Москве и МО. Основное направление квартирные, офисные, дачные переезды. Нужен постоянный специалист. Если у вас есть опыт написания текстов на тему грузоперевозок, то рад буду к постоянному ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт12 лет назад