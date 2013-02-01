transporter2013

Михаил transporter2013

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Грузоперевозки, квартирные, офисные, дачные переезды, услуги грузчиков.

Грузоперевозки по Москве и МО. Основное направление квартирные, офисные и дачные переезды. У нас можно заказать любую газель для переезда, заказать услуги грузчиков, сборщиков мебели, упаковщиков. У нас можно заказать как полный спектр услуг, так и по отдельности, любые услуги связанные с вашим квартирным, офисным или дачным переездом.

  • Статьи для сайта, грузоперевозки, копирайт, рерайт

    $250

    Требуется копирайтер. Накопился объем работы по написанию статей, плюс требуется качественный рерайт, старых статей. Объем есть. Указываете стоимость копирайта и рерайта за 1000 знаков.

    Написание статей
    Копирайтинг56 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Грузоперевозки

    $100

    Требуется качественный копирайтинг и рерайтинг. Тема грузоперевозки по Москве и МО. Основное направление квартирные, офисные, дачные переезды. Нужен постоянный специалист. Если у вас есть опыт написания текстов на тему грузоперевозок, то рад буду к постоянному ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад