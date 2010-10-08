Грузоперевозки – это услуга, которая востребована абсолютно в любой отрасли промышленности. Компания «Транс Трек – ДВ» давно занимается железнодорожными перевозками грузов и хочет предложить вам свои услуги. Сегодня специалисты компании готовы рассказать о том, какие особенности имеют железнодорожные грузоперевозки, дабы этот вопрос стал для вас прозрачным.

В настоящее время перевозки железнодорожным транспортом осуществляется по 17 направлениям, которыми управляет организация «Российские Железные Дороги». Данная организация ставит своей целью удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в грузоперевозках, в частности.

Компания «Транс Трек – ДВ», в свою очередь, берет на себя транспортно – экспедиторские услуги, занимается оформлением документации, сопровождением груза, обеспечивает погрузку – выгрузку и доставку товара до пункта назначения. Почему сегодня очень популярны именно железнодорожные перевозки грузов, а не другой вид транспортировки товара? Все дело в том, что железнодорожный транспорт способен доставить посылку адресату в самые короткие сроки.

Поезда ходят там, где не проедет автомобиль. Кроме того, железнодорожные грузоперевозки обходятся заказчику на порядок дешевле. Например, вы отправляете товар небольших размеров потребителю в соседнюю область. Если вы закажете автомобиль, то потратите массу средств, ведь бензин с каждым днем дорожает. В этом случае ж/д перевозки подразумевают, что ваш груз будет отправлен компанией вместе с товарами других заказчиков, поэтому вы оплачиваете лишь часть дороги.

Важно отметить, что железнодорожные перевозки грузов на сегодняшний день считаются одним из самых безопасных способов транспортировки. Как мы уже говорили, высококвалифицированные специалисты нашей компании возьмут на себя транспортно – экспедиторские услуги, обеспечат охрану товара, будут следить за тем, чтобы груз был доставлен в состоянии, близком к идеальному. Это важно, ведь каждый груз представляет собой ценность.

Чем отличается «Транс Трек – ДВ» от других компаний, которые осуществляют перевозки железнодорожным транспортом по территории нашей страны? Мы гарантируем каждому клиенту индивидуальный подход. Кроме того, высококвалифицированные специалисты нашей компании разработают оптимальный маршрут ж/д перевозки, чтобы доставить товар максимально быстро и сэкономить средства, если это возможно. У вас на руках также будет план передвижения состава, чтобы вы могли следить за местонахождением вашего груза в режиме реального времени.

Мы гарантируем, что ж/д доставка груза нашей компанией не будет связана с негативными моментами. В недобросовестных организациях ж/д доставка сопряжена с потерей качества товара, но мы этого никогда не допустим. В добрый путь!