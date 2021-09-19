дизайн интерьера и пром.

Занимаюсь дизайном 5 лет. Есть опыт как и в коммерческих заведениях (бары, кофейни, обще.пит.) так и в домашнем интерьере. В пром. дизайне есть тоже немалый опыт (наборы столы, стулья как в кабинет так и в столовую и в зону отдыха делал, элементы декора, кофейные принадлежности как домашние так и для обжарки)

Работая со мной вы получаете качественный продукт как с эстетической точки зрения так и с технологической.

я предоставляю pdf файл в котом есть всё для реализации идеи, но если есть желание экономить своё время и деньги у меня есть услуга авторского надзора (если вы из Украины)