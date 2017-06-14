$5
Нужно проанализировать логи сервера (доступ с ip адресов) и выявить ip наиболее активных посетителей сайта (более 3 раз за 3-4 дня) ,которые заходят на сайт
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
6 лет назад
Нужно проанализировать логи сервера (доступ с ip адресов) и выявить ip наиболее активных посетителей сайта (более 3 раз за 3-4 дня) ,которые заходят на сайт
Требуется докрутить плагин для WP (Yoast SEO), всего 20 страниц: - заполнить правильные ключевики в нужных полях - при необходимости, дополнить ключевиками текст страницы или добавить картинку и тп (текст и ключевики есть). Цели: 1. Все индикаторы Yoast SEO ...
Написать 6 разных отзывов на яндекс картах. Потребуются 6 разных логинов от Яндекс e-mail и 6 разных телефонов/пк/планшетов и тп.