Образование:
Томский Государственный Педагогический Университет, Факультет иностранных языков
диплом по специальности деловой иностранный (английский) язык
квалификация: преподаватель английского языка, переводчик английского языка
Профессиональные навыки:
1. Языковые (переводческие) навыки
• Русский – родной
• Английский – свободно
Направления перевода:
английский – русский русский - английский
2. Преподавательские навыки
• Индивидуальное обучение языку (английский)
• Обучение в группах (английский)
3. Навыки работы на компьютере
• Опытный пользователь Internet (Internet Explorer, Outlook Express,Mozilla Firefox)
• Microsoft Office 2003 (MS Word, MS Excel)
• Высокая скорость набора текста
Направленность перевода:
• деловая корреспонденция;
• перевод художественной литературы;
• перевод публицистической литературы;
• перевод литературы технической направленности
Прочее:
Редактирование, коррекция англо-, и русскоязычных текстов;
Написание статей, сочинений (английский);
Имеется опыт синхронного перевода;