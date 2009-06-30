travlu

Любовь Травкина travlu

 
39 летРоссия/Томск
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Художественные переводы с английского языка

Образование:

Томский Государственный Педагогический Университет, Факультет иностранных языков

диплом по специальности деловой иностранный (английский) язык

квалификация: преподаватель английского языка, переводчик английского языка

Профессиональные навыки:

1. Языковые (переводческие) навыки

• Русский – родной

• Английский – свободно

Направления перевода:

английский – русский русский - английский

2. Преподавательские навыки

• Индивидуальное обучение языку (английский)

• Обучение в группах (английский)

3. Навыки работы на компьютере

• Опытный пользователь Internet (Internet Explorer, Outlook Express,Mozilla Firefox)

• Microsoft Office 2003 (MS Word, MS Excel)

• Высокая скорость набора текста

Направленность перевода:

• деловая корреспонденция;

• перевод художественной литературы;

• перевод публицистической литературы;

• перевод литературы технической направленности

Прочее:

Редактирование, коррекция англо-, и русскоязычных текстов;

Написание статей, сочинений (английский);

Имеется опыт синхронного перевода;

Написание статей