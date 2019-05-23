О себе
В написании статей стараюсь придерживаться принципа «лучше меньше да лучше», поэтому сначала тщательно прорабатываю материал для самого себя, чтобы затем, полностью усвоив суть темы, изложить ее доступно и просто для читателя. По образованию я инженер-строитель, поэтому темы, связанные с профильным образованием, получаются на экспертном уровне. Аналитический и творческий подход к работе помогает поднимать на столь же высокую ступень другие задания. Поэтому вы можете быть уверены в том, что ваш заказ будет выполнен качественно и в указанный срок.
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