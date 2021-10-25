Дизайн приложений и сайтов (НЕДОРОГО)
Привет! Я занимаюсь дизайном на постоянной основе полтора года. Успешно окончил ряд курсов по дизайну приложений и сайтов. Люблю проектировать интерфейсы, уделяю много внимания UX составляющей при работе. Провожу анализ конкурентов, пользователей и их потребностей, разрабатываю wireframes и создаю прототипы. В работе использую Figma, Photoshop, After Effects, Blender. С радостью готов обсудить Ваш проект по телефону либо посредством переписки
Мои контакты:
Telegram: trckwrk
WhatsApp / Viber: + 375 29 313 93 03
Instagram: dsgn.approach
Мои услуги:
- Дизайн приложений UX/UI;
- Проектирование приложений (wireframes, prototypes, personas, userflows etc.);
- Дизайн сайтов, лендингов, онлайн- магазинов;
- Анимация и motion design (2D, 3D)
- Редизайн существующих продуктов;
- Графический дизайн (баннеры, визитки, печатная продукция).