Дизайн приложений, сайтов. UX/UI Design

Дизайн приложений и сайтов (НЕДОРОГО)

Привет! Я занимаюсь дизайном на постоянной основе полтора года. Успешно окончил ряд курсов по дизайну приложений и сайтов. Люблю проектировать интерфейсы, уделяю много внимания UX составляющей при работе. Провожу анализ конкурентов, пользователей и их потребностей, разрабатываю wireframes и создаю прототипы. В работе использую Figma, Photoshop, After Effects, Blender. С радостью готов обсудить Ваш проект по телефону либо посредством переписки 

Мои контакты:

Telegram: trckwrk

WhatsApp / Viber: + 375 29 313 93 03

Instagram: dsgn.approach

Мои услуги:

- Дизайн приложений UX/UI;

- Проектирование приложений (wireframes, prototypes, personas, userflows etc.);

- Дизайн сайтов, лендингов, онлайн- магазинов;

- Анимация и motion design (2D, 3D)

- Редизайн существующих продуктов;

- Графический дизайн (баннеры, визитки, печатная продукция).