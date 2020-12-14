trdm

Дмитрий Трошин trdm

 
48 летРоссия/Ростов-на-Дону
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

1Сv7.7(опер/бух компоненты, 1С++, openconf)- основные навыки.

1Cv8 (мало практики~1,5 мес.),

C++/MFC/ATL/(мало практики, 6-7 несложных разработок для лич. пользов.).

MSSQL/T-SQL (опыт написания прямых запросов для 1С БД(1с++)).

VBScript/JScript/HTML/DHTML/XML - полупрофесионально, есть серьезные разработки.

Медальки: Член клуба проффесионалов 1С(http://1c.proclub.ru/), 1С++ power user (http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl)

Сертификат по оперативному учету 1C v7.7

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В основном 1С-ник.......

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