1Сv7.7(опер/бух компоненты, 1С++, openconf)- основные навыки.
1Cv8 (мало практики~1,5 мес.),
C++/MFC/ATL/(мало практики, 6-7 несложных разработок для лич. пользов.).
MSSQL/T-SQL (опыт написания прямых запросов для 1С БД(1с++)).
VBScript/JScript/HTML/DHTML/XML - полупрофесионально, есть серьезные разработки.
Медальки: Член клуба проффесионалов 1С(http://1c.proclub.ru/), 1С++ power user (http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl)
Сертификат по оперативному учету 1C v7.7
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В основном 1С-ник.......
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