Наполнение сайтов контентом, редактирование, корректура
Предлагаю свои услуги по наполнению сайтов контентом.
В настоящее время я работаю контент-менеджером на довольно крупном интернет-портале. В мои задачи входит размещение текстовой и графической информации на сайте, подготовка материалов для размещения (разметка текстов, корректура и редактирование, обработка изображений).
Ищу дополнительную работу контент-менеджером на частичную/временную занятость.
Знаю:
MS Office
Adobe Photoshop
HTML
CSS
PHP, mySQL (начальный уровень)
Окончены курсы повышения квалификации по специальности веб-мастер.
По всем вопросам обращайтесь в личные сообщения или на e-mail: [email protected].
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