Наполнение сайтов контентом, редактирование, корректура

Предлагаю свои услуги по наполнению сайтов контентом.

В настоящее время я работаю контент-менеджером на довольно крупном интернет-портале. В мои задачи входит размещение текстовой и графической информации на сайте, подготовка материалов для размещения (разметка текстов, корректура и редактирование, обработка изображений).

Ищу дополнительную работу контент-менеджером на частичную/временную занятость.

Знаю:

MS Office

Adobe Photoshop

HTML

CSS

PHP, mySQL (начальный уровень)

Окончены курсы повышения квалификации по специальности веб-мастер.

По всем вопросам обращайтесь в личные сообщения или на e-mail: [email protected].