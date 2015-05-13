Услуги парсинга любого типа информации и контента.

Я делаю :

Парсинг данных с различных источников:

Сбор мультимедийного контента

Работа с интернет-магазинами

Граббинг сайтов и досок объявлений

Обход блогов и RSS-лент

Проработка новостных порталов

Пробег соц. сетей и форумов

Трудимся с выдачей посковых систем Google и Яндекс

сбор тематических постов из пабликов и групп

автонаполнение групп и пабликов этими данными

сбор информации о пользователях

Упаковка в подходящий формат вывода, к примеру .xml файл импорта для вашей CMS, .xls, .csv и тд;

Синонимайзинг приобретенного контента, по моей либо Вашей базе синонимов;

Добавление направленных на определенную тематику картинок и видео, собранных по заголовкам статей из гугл images и youtube

Иной, более сложный тип парсинга.

Сбор телефонов, граббинг картографических сервисов... и другое.

Мои услуги будут полезны и интересны в первую очередь веб-студиям, web-мастерам, а так же менеджерам и администраторам интернет-магазинов.