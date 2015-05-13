Услуги парсинга любого типа информации и контента.
Я делаю :
- Парсинг данных с различных источников:
- Сбор мультимедийного контента
- Работа с интернет-магазинами
- Граббинг сайтов и досок объявлений
- Обход блогов и RSS-лент
- Проработка новостных порталов
- Пробег соц. сетей и форумов
- Трудимся с выдачей посковых систем Google и Яндекс
- сбор тематических постов из пабликов и групп
- автонаполнение групп и пабликов этими данными
- сбор информации о пользователях
- Упаковка в подходящий формат вывода, к примеру .xml файл импорта для вашей CMS, .xls, .csv и тд;
- Синонимайзинг приобретенного контента, по моей либо Вашей базе синонимов;
- Добавление направленных на определенную тематику картинок и видео, собранных по заголовкам статей из гугл images и youtube
Сбор телефонов, граббинг картографических сервисов... и другое.
Мои услуги будут полезны и интересны в первую очередь веб-студиям, web-мастерам, а так же менеджерам и администраторам интернет-магазинов.
Наполнение сайтов
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