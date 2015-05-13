tremmer

Харчененко tremmer

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Услуги парсинга любого типа информации и контента.

Я делаю :

  • Парсинг данных с различных источников:
  • Сбор мультимедийного контента
  • Работа с интернет-магазинами
  • Граббинг сайтов и досок объявлений
  • Обход блогов и RSS-лент
  • Проработка новостных порталов
  • Пробег соц. сетей и форумов
  • Трудимся с выдачей посковых систем Google и Яндекс
ВК и ОД:

 

  • сбор тематических  постов из пабликов и групп
  • автонаполнение групп и пабликов этими данными
  • сбор информации о пользователях
Обработка приобретенных мною данных для следующей работы:

 

  • Упаковка в подходящий  формат вывода, к примеру .xml файл импорта для вашей CMS, .xls, .csv и тд;
  • Синонимайзинг приобретенного контента, по моей либо Вашей базе синонимов;
  • Добавление направленных на определенную тематику картинок и видео, собранных по заголовкам статей из гугл images и youtube
Иной, более сложный тип парсинга.

  Сбор телефонов, граббинг картографических сервисов... и другое.

Мои услуги будут полезны и интересны в первую очередь веб-студиям, web-мастерам, а так же менеджерам и администраторам интернет-магазинов.

Наполнение сайтов
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