Являюсь team lead и ведущим специалистом крупных компаний (SMS Traffic, Best Discount). Решил создать комьюнити it профессионалов, "ITIGER", чтобы направлять наши знания и опыт в развитие бизнеса. В команду отбираю только профессионалов, в области IT, маркетинга, дизайна, которые смогут автоматизировать бизнес - процессы любого уровня. Сам контролирую выполнение, отвечаю за качество и сроки!

На данный момент в нашем комьюнити есть разработчики из областей:

Разработка ТЗ и прототипов. Подготовка подробного технического задания и прототипов

Маркетинг. SEO-аудит. Юзабилити-анализ. Исследование аудитории и построение Traffic map, копирайтинг, рерайтинг

Дизайн приложений и сайтов. Проектируем дизайн мобильных приложений, UX/UI, сайтов и веб-сервисов, аналитика, аудит

Мобильные приложения. Разрабатываем нативные приложения под iOS и Android. Создаем приложения, отличающиеся удобством пользования, простым и красивым интерфейсом, и качественной работой.

Создание сайтов и web-сервисов. Веб-сервисы, SaaS-платформы, сайты, корп. порталы, интернет – магазины, простые промо лэндинги. Разработка личных кабинетов для уже работающих сайтов, E-commerce

Разработка MVP. Минимальный жизнеспособный продукт для проверки идей и привлечения инвестиций

Разработка серверной части. API, административная web-панель, интеграции со сторонними сервисами, бэкэнд

Техподдержка и развитие. Следим за стабильностью работы, обновляем под новые версии iOS и Android, помогаем загрузить в App Store, Play Market, App Galery

Создание чат ботов. Вконтакте. Телеграм. Whatsapp

Создание плагинов. Для 1c, IIKO, YCLIENTS, Эвотор