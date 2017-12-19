Перфекционист по жизни, я - ценю красоту и гармонию, а потому все мои сайты неповторимы и эстетичны.
Создаю сайты "под ключ" уже более 10 лет. Помимо веб-разработки, имею высокие компетенции в таких областях, как SEO, SMM, копирайтинг, контекстная реклама и т.д.
Всем моим заказчикам готов предложить:
- предварительный семантический анализ;
- качественную базовую SEO-оптимизацию;
- профессиональное составление УТП, триггеров и прочих текстов;
- помощь в подборе имени сайта;
- адаптивную версию;
- внимательное отношение к деталям, отзывчивость и вежливость в общении с клиентом.
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Наполнение сайтов
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Сайты «под ключ»
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