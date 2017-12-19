trev

Петр trev

 
39 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Перфекционист по жизни, я - ценю красоту и гармонию, а потому все мои сайты неповторимы и эстетичны.

Создаю сайты "под ключ" уже более 10 лет. Помимо веб-разработки, имею высокие компетенции в таких областях, как SEO, SMM, копирайтинг, контекстная реклама и т.д.

Всем моим заказчикам готов предложить:

  • предварительный семантический анализ;
  • качественную базовую SEO-оптимизацию;
  • профессиональное составление УТП, триггеров и прочих текстов;
  • помощь в подборе имени сайта;
  • адаптивную версию;
  • внимательное отношение к деталям, отзывчивость и вежливость в общении с клиентом.
Сайт станет Вашей виртуальной визитной карточкой, гордостью и просто хорошим другом, ведь он будет работать 24 часа в сутки, помогая достичь намеченных целей.
SEO-оптимизация
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$6/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга