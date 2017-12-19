Перфекционист по жизни, я - ценю красоту и гармонию, а потому все мои сайты неповторимы и эстетичны.

Создаю сайты "под ключ" уже более 10 лет. Помимо веб-разработки, имею высокие компетенции в таких областях, как SEO, SMM, копирайтинг, контекстная реклама и т.д.

Всем моим заказчикам готов предложить:

предварительный семантический анализ;

качественную базовую SEO-оптимизацию;

профессиональное составление УТП, триггеров и прочих текстов;

помощь в подборе имени сайта;

адаптивную версию;

внимательное отношение к деталям, отзывчивость и вежливость в общении с клиентом.

Сайт станет Вашей виртуальной визитной карточкой, гордостью и просто хорошим другом, ведь он будет работать 24 часа в сутки, помогая достичь намеченных целей.