treward

Alan treward

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Интегрировать форум phbb с ливстритом

    Нужно интегрировать форум phbb с ливстритом. Мне нужно на ливстрит сайт прикрутить форум. Реально ли сделать так, чтобы они использовали одну базу пользователей? Чтобы человек регистрировался на ливстрит проекте как обычно, при нажатии на кнопку ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сео-рерайт в больших объемах, дешево

    $1000

    Нужен сео-рерайт на тему "бизнес" с моими исходниками. Я предоставляю текст + ключевики для данного текста. На выходе хочу получить ЧИТАБЕЛЬНЫЙ рерайт без ошибок, оптимизированный под эти ключи. Работы много, на данный момент более 2 ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт на ливстрит

    $500

    Нужен сайт бизнес-тематики с использованием livestreet. Сразу хочу предупредить, что дизайнер у нас свой, вам придется с ним сотрудничать при выполнении проекта. Покажите примеры сайтов с использованием данного движка, более подробное тз получат достойные исполнители. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Покерный конвертер и калькулятор для сайта.

    Нужно сделать ковертер, как http://www.pokeroff.ru/tools/converter/ или любой подобный, тут описан смысл его работы http://poker-tools.flopturnriver.com/Hand-History-Tool-Examples.php. А также калькулятор покерных шансов по типу http://ru.pokernews.com/poker-odds-calculator.htm или http://www.pokerlistings.ru/odds-calculator. Причем он есть где-то опенсурс, так что можете найти и доработать ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оценка стоимости проекта. Готовы к заказу.

    $2500

    Для примера взят проект www.pokermoscow.ru. Интересует сколько будет стоить подобный сайт на похожей CMS с дизайном покерной тематики. Необходимый функционал подобен представленному. Одна из необходимых вещей – внутрення валюта ( http://www.pokermoscow.ru/school/faq_pmp.htm ), все остальное достаточно ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт школы покера

    Необходимо создать сайт покерной школы. Внешняя часть сайта будет состоять 6-7 разделов + форум. Все разделы маленькие, в одном разделе много страниц (раздел "теория", там будут выложены статьи). Также необходима внутренняя часть сайта, вход в ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад