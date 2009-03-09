Нужно интегрировать форум phbb с ливстритом. Мне нужно на ливстрит сайт прикрутить форум. Реально ли сделать так, чтобы они использовали одну базу пользователей? Чтобы человек регистрировался на ливстрит проекте как обычно, при нажатии на кнопку ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Нужен сео-рерайт на тему "бизнес" с моими исходниками. Я предоставляю текст + ключевики для данного текста. На выходе хочу получить ЧИТАБЕЛЬНЫЙ рерайт без ошибок, оптимизированный под эти ключи. Работы много, на данный момент более 2 ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужен сайт бизнес-тематики с использованием livestreet. Сразу хочу предупредить, что дизайнер у нас свой, вам придется с ним сотрудничать при выполнении проекта. Покажите примеры сайтов с использованием данного движка, более подробное тз получат достойные исполнители. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать ковертер, как http://www.pokeroff.ru/tools/converter/ или любой подобный, тут описан смысл его работы http://poker-tools.flopturnriver.com/Hand-History-Tool-Examples.php. А также калькулятор покерных шансов по типу http://ru.pokernews.com/poker-odds-calculator.htm или http://www.pokerlistings.ru/odds-calculator. Причем он есть где-то опенсурс, так что можете найти и доработать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $2500
Для примера взят проект www.pokermoscow.ru. Интересует сколько будет стоить подобный сайт на похожей CMS с дизайном покерной тематики. Необходимый функционал подобен представленному. Одна из необходимых вещей – внутрення валюта ( http://www.pokermoscow.ru/school/faq_pmp.htm ), все остальное достаточно ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать сайт покерной школы. Внешняя часть сайта будет состоять 6-7 разделов + форум. Все разделы маленькие, в одном разделе много страниц (раздел "теория", там будут выложены статьи). Также необходима внутренняя часть сайта, вход в ...Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт16 лет назад