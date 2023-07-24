Видеомонтаж и создание красочных видероликов. Промо, шоурилы, логотипы
По образованию математик, инженер -исследователь.
Изучал курсы видеомонтажа и работы с проектами After Effects.
Профессионально работаю в программе Sony Vegas Pro.
В работе использую лицензионные материалы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Видео ролик в программе After Effects45 просмотров
- Промо ролик Косметологической клиники42 просмотра
- Видео монтаж20 просмотров
- Промо ролик Студии современных танцев39 просмотров
- Видео монтаж13 просмотров
- Красивые видеоролики в After Effects36 просмотров
- Шуточное поздравление с анимацией17 просмотров
- Видео слайд шоу24 просмотра