trialet

Андрей trialet

 
60 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеомонтаж и создание красочных видероликов. Промо, шоурилы, логотипы

По образованию математик, инженер -исследователь.

Изучал курсы видеомонтажа и работы с проектами After Effects. 

Профессионально работаю в программе Sony Vegas Pro.

В работе использую лицензионные материалы.