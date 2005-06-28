1. Занимаюсь изготовлением Web-сайтов, основанных на FLASH
2. Создание FLASH приложений с конфигурацией для пользователей без знания FLASH
3. Создание Multimedia приложений на С++, Delphi, Visual Basic
4. Создание сайтов с использование MySQL + PHP
5. JavaScript'ты
6. Профессиональное редактирование аудио\видео
7. Низкополигональное моделирование в 3D MAX
8. Adobe Photoshop (Баннеры, графика, дизайн, креатив и т.д.)
9. CorelDraw (исключительно 11 версия)
10. Визитки, Логотипы и т.д. (все по печатной и не печатной продукции)
11. Иллюстрации
12. Перевод: Английский\Украинский\Русский\Немецкий\Испанский. С польского на Eng.URK.RUS.DE.SP
Место жительства: Украина, город Харьков.
Готов работать 18 часов в сутки
Отзывы заказчиков
$220
1 балл
18 лет назад
Не справился с проектом. Игнорировал порядок срочности. Предоставил только 2% двухнедельной работы за неделю. Качество среднее. Не выходил на связь регулярно, как это требовалось. Проект будет передоверен.
$1
1 балл
18 лет назад
Взял проект и пропал с концами... сколько до него не стучался ни ответа ни привета....