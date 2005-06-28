trialman

Гость trialman

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад

1. Занимаюсь изготовлением Web-сайтов, основанных на FLASH

2. Создание FLASH приложений с конфигурацией для пользователей без знания FLASH

3. Создание Multimedia приложений на С++, Delphi, Visual Basic

4. Создание сайтов с использование MySQL + PHP

5. JavaScript'ты

6. Профессиональное редактирование аудио\видео

7. Низкополигональное моделирование в 3D MAX

8. Adobe Photoshop (Баннеры, графика, дизайн, креатив и т.д.)

9. CorelDraw (исключительно 11 версия)

10. Визитки, Логотипы и т.д. (все по печатной и не печатной продукции)

11. Иллюстрации

12. Перевод: Английский\Украинский\Русский\Немецкий\Испанский. С польского на Eng.URK.RUS.DE.SP

Место жительства: Украина, город Харьков.

Готов работать 18 часов в сутки

PHPMySQLDelphi
Отзывы заказчиков
amate
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$220
1 балл
18 лет назад
Первод сайта на немецкий язык
Не справился с проектом. Игнорировал порядок срочности. Предоставил только 2% двухнедельной работы за неделю. Качество среднее. Не выходил на связь регулярно, как это требовалось. Проект будет передоверен.
spin
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
1 балл
18 лет назад
Скин для форума + флеш банер
Взял проект и пропал с концами... сколько до него не стучался ни ответа ни привета....