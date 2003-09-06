triggerproblem

Татьяна Лим triggerproblemtriggerproblem
20 летРоссия/Екатеринбург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Добрый день, я являюсь посредником🥰
В чем суть посредничества?
Посредничество-это поиск клиентов для своего специалиста за определенный, фиксированный %.
То есть, вы являетесь фрилансером и обладаете экспертным навыком, у вас крутые работы и портфолио, но клиентов нет. В этот момент, вы обращаетесь к посреднику, который с легкостью находит вам клиента и ведёт с ним переговоры
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