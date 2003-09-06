triggerproblem

Добрый день, я являюсь посредником🥰

В чем суть посредничества?

Посредничество-это поиск клиентов для своего специалиста за определенный, фиксированный %.

То есть, вы являетесь фрилансером и обладаете экспертным навыком, у вас крутые работы и портфолио, но клиентов нет. В этот момент, вы обращаетесь к посреднику, который с легкостью находит вам клиента и ведёт с ним переговоры