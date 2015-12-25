Разработка под WordPress. Проекты на PHP и JavaScript.

Свободно говорю по английски. Огромный опыт работы на PHP c различными базами данных. Также большой опыт работы на JavaScript/HTML/CSS. Владею дизайном в Photoshop. Хорошо знаю WordPress и Drupal. Работал со многими другими СMS.

8 лет работал в США в двух крупных IT компаниях. Последние несколько лет работаю удалённо из России над разными проектами. Готов рассматривать проекты длительностью на 2-3 месяца и стоимостью от $5000. Так же интересны перспективные проекты с моей долей в них.