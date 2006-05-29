Требуется человек-оркестр, проживающий в Москве или ближнем Подмосковье, для организации съемок и монтажа видео-роликов по уровню примерно как здесь http://www.galluppoll.com/VideoArchive/?VERSION=Flash0 планируемая загрузка 4 ролика в месяц работа сдельная от нас сценарий, текст и диктор кому интересно пишите на [email protected]