trinity

Гость trinity

 
57 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн сайта на ТУРО3

    Требуется по готовому макету выполнить следующие работы: 1) валидная верстка первой страницы 2) добавление (или доработка) новых видов Информационных материалов к уже имеющимся по образу и подобию: 3) организация (добавление) вывода новых (добавленных) инфо-материалов в списках вывода на фронтпейдж 4) перепрограммирование ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется приходящий сис.администратор - Москва

    Для выполнения работ по настройке ЛВС на windows server2003 требуется приходящий системный администратор - москвич. Сисадмин у нас есть, но у него не хватает профессиональных знаний. График и стоимость работ уточним при личной встрече. ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интранет на TYPO3

    Есть ТЗ. Необходимо сделать интранет с распределенными правами доступа на ТУРО 3. По срокам - месяц. В рамках проекта предполагается выполнение следующих работ: 1 HTML верстка макетов дизайна 2 Интеграция HTML шаблонов ...

    HTML
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интранет на TYPO3

    $1000

    Есть ТЗ. Необходимо сделать интранет с распределенными правами доступа на ТУРО 3. По срокам - месяц. В рамках проекта предполагается выполнение следующих работ: 1 HTML верстка макетов дизайна 2 Интеграция HTML шаблонов ...

    HTML
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется человек-оркестр для съемок и монтажа

    Требуется человек-оркестр, проживающий в Москве или ближнем Подмосковье, для организации съемок и монтажа видео-роликов по уровню примерно как здесь http://www.galluppoll.com/VideoArchive/?VERSION=Flash0 планируемая загрузка 4 ролика в месяц работа сдельная от нас сценарий, текст и диктор кому интересно пишите на [email protected]

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн макет сайта для исследовательской компании

    $500

    Ожидаемый результат: дизайн макет первой страницы сайта для исследовательской компании в виде jpg или gif, структура сайта. Компания предоставляет исследовательский услуги в области управления персоналом (подробнее в прикрепленном файле). На первом этапе возможно решение в ...

    Дизайн сайтов64 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод с русского на английский для сайта

    Необходимо переводить ежедневно (по рабочим дням) статью (пресс-выпуск) социально-политической тематики достаточно стандартного содержания для размещения на сайте. Возможны дополнительные задания по переводу. Требуется адекватный уровень перевода, аккуратность и ответсвенность.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проектирование базы данных для организации поиска

    $250

    Необходимо спроектировать базу данных для размещения на сайте с возможностью поиска. Исходные файлы находятся в формате *.xls. Необходимо определиться со структурой и процедурой конвертации в формат базы данных. Единица хранения: часть ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проектирование базы данных

    $250

    Необходимо спроектировать базу данных для размещения на сайте под управлением typo3 с возможностью полнотекстового поиска. Сейчас есть только екселевские файлы. Необходим человек который одновременно знает CMS TYPO3 и умеет проектировать базы данных. Исходные файлы находятся в формате ...

    Базы данных12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Авторизация для сайта на HTML

    Требуется "прикрутить" к сайту, свёрстанному руками на HTML контур авторизации. Функциональность самая простая: тем пользователям, у которых есть логин и пароли доступны закрытые для других посетителей страницы. Сделать надо быстро и открыто. Возможно дальнейшее сотрудничество. Просьба ...

    HTML
    Веб-программирование23 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Редизайн сайта с расширением функционала и использованием CMS

    Есть: сайт, свёрстанный в HTML. Нужно: перевести сайт на проверенную, быструю, функциональную, поддерживаемую и развиваемую разработчиками CMS с одновременным «прикручиванием» движка типа того, который есть на сайте www.expolegprom.ru. Предварительно, по принципу минимальных временных и материальных затрат ...

    Дизайн сайтаHTMLРедизайн сайта
    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Адаптация программного кода сайта для различных броузеров

    Требуется помощь в адаптация программного кода сайта для различных версий и выпусков обновлений броузеров (опытным путём установлено, что весь сайт и(или) отдельные его страницы не открываются в зависимости от версий и выпуской обновлений IE). Сайт ...

    Oracle
    Настройка сервера/ПО11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад