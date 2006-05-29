Требуется по готовому макету выполнить следующие работы: 1) валидная верстка первой страницы 2) добавление (или доработка) новых видов Информационных материалов к уже имеющимся по образу и подобию: 3) организация (добавление) вывода новых (добавленных) инфо-материалов в списках вывода на фронтпейдж 4) перепрограммирование ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Для выполнения работ по настройке ЛВС на windows server2003 требуется приходящий системный администратор - москвич. Сисадмин у нас есть, но у него не хватает профессиональных знаний. График и стоимость работ уточним при личной встрече. ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть ТЗ. Необходимо сделать интранет с распределенными правами доступа на ТУРО 3. По срокам - месяц. В рамках проекта предполагается выполнение следующих работ: 1 HTML верстка макетов дизайна 2 Интеграция HTML шаблонов ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Есть ТЗ. Необходимо сделать интранет с распределенными правами доступа на ТУРО 3. По срокам - месяц. В рамках проекта предполагается выполнение следующих работ: 1 HTML верстка макетов дизайна 2 Интеграция HTML шаблонов ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется человек, могущий быстро и качественно нарезать и сверстать шаблоны первой и вторых страниц сайта в CMS TYPO 3 из имеющегося дизайн-макета в *.jpg.HTML-верстка7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется человек-оркестр, проживающий в Москве или ближнем Подмосковье, для организации съемок и монтажа видео-роликов по уровню примерно как здесь http://www.galluppoll.com/VideoArchive/?VERSION=Flash0 планируемая загрузка 4 ролика в месяц работа сдельная от нас сценарий, текст и диктор кому интересно пишите на [email protected]Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $500
Ожидаемый результат: дизайн макет первой страницы сайта для исследовательской компании в виде jpg или gif, структура сайта. Компания предоставляет исследовательский услуги в области управления персоналом (подробнее в прикрепленном файле). На первом этапе возможно решение в ...Дизайн сайтов64 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо переводить ежедневно (по рабочим дням) статью (пресс-выпуск) социально-политической тематики достаточно стандартного содержания для размещения на сайте. Возможны дополнительные задания по переводу. Требуется адекватный уровень перевода, аккуратность и ответсвенность.Переводы1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходимо спроектировать базу данных для размещения на сайте с возможностью поиска. Исходные файлы находятся в формате *.xls. Необходимо определиться со структурой и процедурой конвертации в формат базы данных. Единица хранения: часть ...Базы данных1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $250
Необходимо спроектировать базу данных для размещения на сайте под управлением typo3 с возможностью полнотекстового поиска. Сейчас есть только екселевские файлы. Необходим человек который одновременно знает CMS TYPO3 и умеет проектировать базы данных. Исходные файлы находятся в формате ...Базы данных12 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется "прикрутить" к сайту, свёрстанному руками на HTML контур авторизации. Функциональность самая простая: тем пользователям, у которых есть логин и пароли доступны закрытые для других посетителей страницы. Сделать надо быстро и открыто. Возможно дальнейшее сотрудничество. Просьба ...Веб-программирование23 заявкиЗакрыт18 лет назад
Есть: сайт, свёрстанный в HTML. Нужно: перевести сайт на проверенную, быструю, функциональную, поддерживаемую и развиваемую разработчиками CMS с одновременным «прикручиванием» движка типа того, который есть на сайте www.expolegprom.ru. Предварительно, по принципу минимальных временных и материальных затрат ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется помощь в адаптация программного кода сайта для различных версий и выпусков обновлений броузеров (опытным путём установлено, что весь сайт и(или) отдельные его страницы не открываются в зависимости от версий и выпуской обновлений IE). Сайт ...Настройка сервера/ПО11 заявокЗакрыт18 лет назад