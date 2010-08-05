Редактор, переводчик,копирайтер
Технический и художественный перевод, редактирование и написание статей, быстрый и качественный набор текста. Владею програмными продуктами : Компас, Автокад ( черчу чертежи любой сложности), Фотошоп( редактирование фото). Пишу свою книгу.
Стихи, Песни и Проза
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#1483
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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#2017
Редактирование и Корректура
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#3466
Переводы
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#4053
Копирайтинг
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