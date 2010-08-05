Редактор, переводчик,копирайтер

Технический и художественный перевод, редактирование и написание статей, быстрый и качественный набор текста. Владею програмными продуктами : Компас, Автокад ( черчу чертежи любой сложности), Фотошоп( редактирование фото). Пишу свою книгу.