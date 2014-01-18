Работаю в крупном интернет провайдере.

Учился в Приазовском Государственном Техническом Университете города Маируполя, на факультете Информационных техологий, по специальности информатика (программист).

Занимаюсь: созданием логотипов, web-дизайном, web программированием, программирую на С++, php, html.

Большой опыт работы с php, html, а также с такими движками как Joomla, Drupal и DLE.

Языки: английский,белорусский, украинский - свободно, польский - со словарем.

Гарантирую качество и грамотность своей работы.