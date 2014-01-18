Работаю в крупном интернет провайдере.
Учился в Приазовском Государственном Техническом Университете города Маируполя, на факультете Информационных техологий, по специальности информатика (программист).
Занимаюсь: созданием логотипов, web-дизайном, web программированием, программирую на С++, php, html.
Большой опыт работы с php, html, а также с такими движками как Joomla, Drupal и DLE.
Языки: английский,белорусский, украинский - свободно, польский - со словарем.
Гарантирую качество и грамотность своей работы.
Сайты «под ключ»
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