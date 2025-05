Создание музыки к игре.

Я ищу команду, которой нужна бесплатная авторская музыка для игры. С 2018 года занимаюсь созданием музыки.



Пишу в стилях: dark ambient, experimental ambient, experimental, instrumental и в других.



Готов изучить необходимое ПО.



Проекты которыми я вдохновляюсь.

Little Nightmares.

Саундтреки от Tobias Lilja: Lure Of The Maw, Hunger I, Hunger II, Sixt Theme Part I, Six Theme Part II



Raft:

Jannik Schmidt - Before The Storm



Minecraft (Там много произведений от C418, а основное для меня это C418 — Kyoto)



Inscryption:

Jonah Senzel — The Four Scrybes