SEO IM

Профессиональная деятельность:SEO-специалист:

внутренний и внешний аудит сайта;

анализ ссылочной массы сайта;

наращивание ссылочной массы сайта;

анализ главных конкурентов;

составление рекомендаций по исправлению коммерческих показателей ранжирования;

Usability-тестирование сайта;

проверка работы форм и корзин;

комплексы мероприятий по работе с внешними факторами ранжирования;

сбор и обработка семантического ядра;

разработка структуры сайта;

разработка контент-плана сайта;

составление технических заданий копирайтерам, программистам;

составление персональной стратегии продвижения;

контроль возникновения технических проблем сайта и решение их;

работа с биржами ссылок, копирайтинга и прочего.

Контент-менеджер:

написание контент-планов и маркетинговых стратегий;

организация фото и видеосъёмки;

написание постов (продающих, информационных и развлекательных);

организация рекламных публикаций клиентами и сторонними ресурсами;

общение с клиентами;

создание и освещение мероприятий, акций, скидок, розыгрышей и прочих новостей;

работа направленная на узнаваемость бренда;

ведение соц.сетей (Fb, inst, vk, google);

работа с инструментами Google (My Business, Google +, Google maps и т.д.).

Маркетолог:

создание маркетинговой стратегии;

ведение рекламных акций и розыгрышей;

подбор персонала в команду;

контроль KPI и аналитики проекта;

брендинг и работа на узнаваемость бренда.

И прочее.

Навыки работы:Навыки работы с компьютером: продвинутый пользователь ПК.

Работа с программами и сервисами: пакет программ Office, Google Docs, Google Sheets, Netpeak Spider, Netpeak Checkers, ERP-системы (Б-52, Планфикс и другие), Key Collector, Serpstat, Ahrefs, Similar Web, UpTime Robot, Wordstat, букмарклеты и другие.

Работа с биржами: Gogetlinks, Miralinks, Qcomment, ContentMonster, SERPclick и другими.

Базовые умения: Google Tag Manager, Search Console, Google Analytics, Google AdWords, Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер.

Уровень владения английским языком: intermediate.

Опыт работы:Организация обучающих семинаров 2007-2009 гг.

Организация и промоут одесских мероприятий (опыт не большой).

С конца 2016 года и по 2019 год контент-менеджер и маркетолог в Odol Laser : услуги лазерной резки и гравировки.

С начала 2017 года и по 2020год контент-менеджер и маркетолог в заведении Gas Bar.

2015-2016 г.г. - SMM и маркетолог в некоторых татустудиях и студиях красоты (AiKim и т.д.)

В 2015 г.г. маркетолог в ФК “SkyFit”

С августа 2017 года по октябрь 2018 года Junior SEO IM в компании интернет маркетинга Netpeak.

С октября 2018 года по ноябрь 2019 года Junior SEO IM в компании интернет маркетинга Inweb.

С апреля 2019 года самостоятельный SEO IM на проектах.

*Опыт работы не полный

Курсы и тренинги:2017 год — Skillup: 5-ти недельный курс на профессию Seo-специалист от Екатерины Золотаревой.

2017 год — Netinum: курсы по написанию контент стратегии развития социальных сетей.

2018 год — конференция по интернет-маркетингу 8P.

2019 год — конференция Sempro по SEO и Affiliate в Киеве.

2019 год — конференция CPAConf в Киеве.

2019 год — курс “Прибыльный инстаграм”.

Тренинг «Искусство продаж» - Морозовский Феликс.

Тренинг «Конфликтология» - Морозовский Феликс.

Статья “Формирование семантического ядра. Подбор минус-слов” личного авторства.

Личные качества: Коммуникабельность, энергичность, креативность, ответственность, стрессоустойчивость, пунктуальность. Умею быстро и в больших объемах изучать информацию. Хорошо выдерживаю долгую и монотонную работу. Имею большое желание работать.