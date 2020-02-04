trisha_aleksa

Александра Побегущая trisha_aleksa

 
35 летУкраина/Одесса
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
SEO IM

Профессиональная деятельность:SEO-специалист:

  • внутренний и внешний аудит сайта;
  • анализ ссылочной массы сайта;
  • наращивание ссылочной массы сайта;
  • анализ главных конкурентов;
  • составление рекомендаций по исправлению коммерческих показателей ранжирования;
  • Usability-тестирование сайта;
  • проверка работы форм и корзин;
  • комплексы мероприятий по работе с внешними факторами ранжирования;
  • сбор и обработка семантического ядра;
  • разработка структуры сайта;
  • разработка контент-плана сайта;
  • составление технических заданий копирайтерам, программистам;
  • составление персональной стратегии продвижения;
  • контроль возникновения технических проблем сайта и решение их;
  • работа с биржами ссылок, копирайтинга и прочего.
Контент-менеджер:

  • написание контент-планов и маркетинговых стратегий;
  • организация фото и видеосъёмки;
  • написание постов (продающих, информационных и развлекательных);
  • организация рекламных публикаций клиентами и сторонними ресурсами;
  • общение с клиентами;
  • создание и освещение мероприятий, акций, скидок, розыгрышей и прочих новостей;
  • работа направленная на узнаваемость бренда;
  • ведение соц.сетей (Fb, inst, vk, google);
  • работа с инструментами Google (My Business, Google +, Google maps и т.д.).
Маркетолог:

  • создание маркетинговой стратегии;
  • ведение рекламных акций и розыгрышей;
  • подбор персонала в команду;
  • контроль KPI и аналитики проекта;
  • брендинг и работа на узнаваемость бренда.
И прочее.

Навыки работы:Навыки работы с компьютером: продвинутый пользователь ПК.

Работа с программами и сервисами: пакет программ Office, Google Docs, Google Sheets, Netpeak Spider, Netpeak Checkers, ERP-системы (Б-52, Планфикс и другие), Key Collector, Serpstat, Ahrefs, Similar Web, UpTime Robot, Wordstat, букмарклеты и другие.

Работа с биржами: Gogetlinks, Miralinks, Qcomment, ContentMonster, SERPclick и другими.

Базовые умения: Google Tag Manager, Search Console, Google Analytics, Google AdWords, Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер.

Уровень владения английским языком: intermediate.

Опыт работы:Организация обучающих семинаров 2007-2009 гг.

Организация и промоут одесских мероприятий (опыт не большой).

С конца 2016 года и по 2019 год  контент-менеджер и маркетолог в Odol Laser : услуги лазерной резки и гравировки.

С начала 2017 года и по 2020год контент-менеджер и маркетолог в заведении Gas Bar.

2015-2016 г.г. - SMM и маркетолог в некоторых татустудиях и студиях красоты (AiKim и т.д.)

В 2015 г.г. маркетолог в ФК “SkyFit”

С августа  2017 года по октябрь 2018 года Junior SEO IM в компании интернет маркетинга Netpeak.

С октября 2018 года  по ноябрь 2019 года Junior SEO IM в компании интернет маркетинга Inweb.

С апреля 2019 года самостоятельный SEO IM на проектах.

*Опыт работы не полный

Курсы и тренинги:2017 год — Skillup: 5-ти недельный курс на профессию Seo-специалист от Екатерины Золотаревой.

2017 год — Netinum: курсы по написанию контент стратегии развития социальных сетей.

2018 год — конференция по интернет-маркетингу 8P.

2019 год — конференция Sempro по SEO и Affiliate в Киеве.

2019 год — конференция CPAConf в Киеве.

2019 год — курс “Прибыльный инстаграм”.

Тренинг «Искусство продаж» - Морозовский Феликс.

Тренинг «Конфликтология» - Морозовский Феликс.

Статья “Формирование семантического ядра. Подбор минус-слов” личного авторства.

Личные качества: Коммуникабельность, энергичность, креативность, ответственность, стрессоустойчивость, пунктуальность. Умею быстро и в больших объемах изучать информацию. Хорошо выдерживаю долгую и монотонную работу. Имею большое желание работать.

Написание постовАудит сайтаСемантическое ядроGoogle Ads
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