trofimova_ksu

Оксана Трофимова trofimova_ksutrofimova_ksu
37 летРоссия/Майкоп
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Открыта новым знаниям, ответственно подхожу к работе, качественно выполняю заказы.
Многодетная мама в декрете. Ищу постоянный заработок. Готова работать 24/7.
Опыт работы - чуть менее года. Начинала с биржи eText, после перешла к постоянному заказчику.
Напишу информационные тексты по следующим тематикам:
- ферма;
- туризм;
- беременность, дети, семья;
- красота и здоровье;
- медицина.
Возможны заказы авторских текстов.
Ответственный подход, стремление развиваться, уважение своего и чужого времени гарантирует выполнение мною заявок в обозначенные сроки.
Действие аккаунта приостановлено!