trofimova_ksu

Открыта новым знаниям, ответственно подхожу к работе, качественно выполняю заказы.

Многодетная мама в декрете. Ищу постоянный заработок. Готова работать 24/7.

Опыт работы - чуть менее года. Начинала с биржи eText, после перешла к постоянному заказчику.

Напишу информационные тексты по следующим тематикам:

- ферма;

- туризм;

- беременность, дети, семья;

- красота и здоровье;

- медицина.

Возможны заказы авторских текстов.

Ответственный подход, стремление развиваться, уважение своего и чужого времени гарантирует выполнение мною заявок в обозначенные сроки.