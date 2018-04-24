trommelberg2017

Евгений Ярош trommelberg2017

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$120
10 баллов
7 лет назад
Перенести сайт на Вордпресс
WordPress
Все прошло ровно. Рекомендую Евгения, как заказчика!
все отлично!рекомендую как грамотного специалиста!!!
Ответный отзыв
DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$120
10 баллов
7 лет назад
Нужно перенести на wordpress сайт
WordPress
Евгению большое спасибо за сотрудничество! Приятно работать с серьезными людьми
Мы уже на завершающем этапе и могу сказать одно- Павел это специалист своего дела, с которым приятно работать и все понтятно и доходчиво! очень рекомендую!
Ответный отзыв
Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Дизайнер сайта
Евгений отличный заказчик, который ценит креатив, может понять когда нужно сделать лучше но подольше. Оплата во время, спокойно относится к текущим проблемам и выслушивает все возможные варианты реализации. Всем рекомендую работать!
Спасибо Артему за понимание!все выполненно в срок, все мелочи подправлены результат можно посмотреть на сайте www.autoremtechnika.com.ua
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