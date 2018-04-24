trommelberg2017

доброе утро необходима данный сайт ( www.trommelberg.com.ua ) перенести на wordpress, и что б все тексті и теги сохранить, что б выдаче не упал а наоборот поднялся
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
доброе утро необходима данный сайт ( www.trommelberg.com.ua ) перенести на wordpress, и что б все тексті и теги сохранить, что б выдаче не упал а наоборот поднялся
Всем добрый день! Наша компания подискивает дизайнера сайта для модернизации существующего проекта, разработку логотипа, шапки и стиля сайта. Тематика:Оборудование для ремонта автомобилей
Добрый день! Нужно сайт перенести на Wordpress, ничего сложного и страниц не много, работы на пару дней www.trommelberg.com.ua