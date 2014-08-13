tronyakyura

веб-розработчик, девелопер
Специализируюсь на разработке интерфейсов веб-приложений и сайтов.
HTML (5), CSS (3), JavaScript, jQuery
- HTML, CSS, jQuery, JQueryUI.
- Кроссбраузерность (IE7+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari)
- Валидность, полное соответствие стандартам W3C.
- Блочная/табличная, резиновая/фиксированная вёрстка.
- Семантичность (каждый элемент документа несет смысловую нагрузку)
- Комментарии.
- Использование CSS-3 и адаптация под браузеры.
- Знание фреймворка Twitter Bootstrap (responsive).
- SEO оптимизация.
- Внимательное отношение к Т3.