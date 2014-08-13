tronyakyura

Юрий tronyakyura

 
34 годаУкраина/Каменец-Подольский
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
веб-розработчик, девелопер

Специализируюсь на разработке интерфейсов веб-приложений и сайтов.

HTML (5), CSS (3), JavaScript, jQuery

- HTML, CSS, jQuery, JQueryUI.

- Кроссбраузерность (IE7+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari)

- Валидность, полное соответствие стандартам W3C.

- Блочная/табличная, резиновая/фиксированная вёрстка.

- Семантичность (каждый элемент документа несет смысловую нагрузку)

- Комментарии.

- Использование CSS-3 и адаптация под браузеры.

- Знание фреймворка Twitter Bootstrap (responsive).

- SEO оптимизация.

- Внимательное отношение к Т3.

JavascriptHTMLCSSBootstrapjQuerySEO-оптимизация