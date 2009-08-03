trotirina

Ирина Дмитриева trotirina

 
41 годРоссия/Тверь
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

3 года работаю с растровой и векторной графикой.

Начинала работать в компании по созданию компютерных игр - автогонок - текстурщиком. Занималась наружной рекламой и полиграфией. Использую для работы с фотографиями программу Photoshop, для наружной рекламы - CorelDraw, для полиграфии - Illustrator, версткой журнала - в InDesign.

InDesignCorelDRAWIllustratorPhotoshop
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