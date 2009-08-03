3 года работаю с растровой и векторной графикой.
Начинала работать в компании по созданию компютерных игр - автогонок - текстурщиком. Занималась наружной рекламой и полиграфией. Использую для работы с фотографиями программу Photoshop, для наружной рекламы - CorelDraw, для полиграфии - Illustrator, версткой журнала - в InDesign.
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Портфолио
- Визитка короративная 1-я сторона203 просмотра
- Визитка корпоративная 2-я сторона250 просмотров
- Вывеска178 просмотров
- Вывеска212 просмотров
- Листовка203 просмотра
- Визитка автошколы798 просмотров
- Банер автоплощадки197 просмотров
- Визитка дизайнера241 просмотр
- Визитка194 просмотра
- Сайт для молодых мам в Твери201 просмотр
- Листовка для печенья "СКФ"627 просмотров
- Календарь для "ВИЗАРД"263 просмотра