3 года работаю с растровой и векторной графикой.

Начинала работать в компании по созданию компютерных игр - автогонок - текстурщиком. Занималась наружной рекламой и полиграфией. Использую для работы с фотографиями программу Photoshop, для наружной рекламы - CorelDraw, для полиграфии - Illustrator, версткой журнала - в InDesign.