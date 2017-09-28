trpl2alex14

Алексей Гарунович trpl2alex14

 
37 летРоссия/Челябинск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$900
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$900
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта
Понравилось работать с Алексеем. Замечательный заказчик. Предоставил хорошо подготовленное ТЗ, был всегда на связи, быстро все оплатил. С удовольствием еще посотрудничаю! До новых встреч =)
Алексей, профессионал своего дела, с большой буквы. Давно искали специалиста такого уровня. От Алексея получаешь не только классную "картинку" будущего сайта, но и грамотно структурированные материалы для последующих работ, колоссальная экономия времени, сил и денег. Пунктуальность и ответственность на высоте, стоимость услуг более чем адекватна. За дизайном сайта, теперь только к Алексею!
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