trubnikova_vera

Рерайт текстов, создание логотипов и полиграфии.

Здраствуйте!

Меня зовут Вера, мне 25 лет. Занимаюсь дизайном сайтов, социальных сетей, полиграфии, баннеров и логотипов.

К работе подхожу креативно, с учетом современных тенденций. Берусь за любу тематику.

Работаю в программах Tilda, Canva и др.

Бесплатные правки в любом колличестве.

Так же сделаю рерайт текстов на любую тематику, возможна работа только с исходниками. Опыт работы в сфере рерайта/копирайта 1год. Окончила ВУЗ по специальности "русская филология".

Гарантирую сдачу работы в положенный срок. Ответственна и всегда прислушаюсь к вашим пожеланиям.

Для связи со мной:

Почта: [email protected]

Инстаграм: vera_trubnikova