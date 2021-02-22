trubnikova_vera

Рерайт текстов, создание логотипов и полиграфии.
Здраствуйте!
Меня зовут Вера, мне 25 лет. Занимаюсь дизайном сайтов, социальных сетей, полиграфии, баннеров и логотипов.
К работе подхожу креативно, с учетом современных тенденций. Берусь за любу тематику.
Работаю в программах Tilda, Canva и др.
Бесплатные правки в любом колличестве.
Так же сделаю рерайт текстов на любую тематику, возможна работа только с исходниками. Опыт работы в сфере рерайта/копирайта 1год. Окончила ВУЗ по специальности "русская филология".
Гарантирую сдачу работы в положенный срок. Ответственна и всегда прислушаюсь к вашим пожеланиям.
Для связи со мной:
Почта: [email protected]
Инстаграм: vera_trubnikova
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