trudirabota

Светлана Топал trudirabota

 
44 года
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ищу работу переводчика французского языка фрилансера в удалённой форме на постоянной основе.

Светлана

Имею диплома переводчика французского языка  

Хотела бы найти заказчиков по переводам с/на французский язык фрилансером

в удалённой форме на постоянной основе. 

Имею опыт работы по переводам с/на французский язык по таким тематикам, как

семья, традиции, устои, быт, кулинария, строительство, дизайн, архитектура, кино, театр, культура, живопись, литература, 

спорт, медицина, лечение, животноводство, пчеловодство, разведение рыб, религия и т.д.  

Желательно файлы в формате Ексель