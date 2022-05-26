trudirabota

Ищу работу переводчика французского языка фрилансера в удалённой форме на постоянной основе.

Светлана

Имею диплома переводчика французского языка

Хотела бы найти заказчиков по переводам с/на французский язык фрилансером

в удалённой форме на постоянной основе.

Имею опыт работы по переводам с/на французский язык по таким тематикам, как

семья, традиции, устои, быт, кулинария, строительство, дизайн, архитектура, кино, театр, культура, живопись, литература,

спорт, медицина, лечение, животноводство, пчеловодство, разведение рыб, религия и т.д.

Желательно файлы в формате Ексель