trudirabota

Ищу работу переводчика французского языка фрилансера в удалённой форме на постоянной основе.
Светлана
Имею диплома переводчика французского языка
Хотела бы найти заказчиков по переводам с/на французский язык фрилансером
в удалённой форме на постоянной основе.
Имею опыт работы по переводам с/на французский язык по таким тематикам, как
семья, традиции, устои, быт, кулинария, строительство, дизайн, архитектура, кино, театр, культура, живопись, литература,
спорт, медицина, лечение, животноводство, пчеловодство, разведение рыб, религия и т.д.
Желательно файлы в формате Ексель