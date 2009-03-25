trudo-vita

Образование техническое. Фототехника, фотоаксесуары, инструмент по обработке материалов, стрительству, станки и устройства для ведения домашнего хозяйства, бытовая техника, Вот темы которые я могу освещать в статьях для различных изданий. Пока я новичек но думаю мой авторский труд понравиться заказчикам. Кроме того имею большой опыт в переводе информации с бамажных носителей в цифровой вид. Возможно сотрудничество и по данной профессиональной линии.

Опыт работы на компьютере с 1997 года.

Работаю во всех приложениях Microsoft Office, в Интернете предпочитаю работать с помощью Internet Explorer 7.0. Outlook Express использую редко, просто нет необходимости пока. Полностью владею програмными пакетами Nero 7.0 ABBYY FineReader 8.0, Adobe Reader 7.0, ACD Sistems, Math Type 6.0. Использую в работе разные графические редакторы, зависит от задач которые надо выполнить. Использую так же многие другие программы с паралельными возможностями. Много оцифровывал текстовых документов, смешанных (текст+графика), сложные физико-математические тексты с формулами, беттами, лямбдами и т.д. в черноте и в цвете в Word, PDF, JPEG, ДеЖаВю форматы. Качество задавалось заказчиками -от высшего до минимально приличного. Последнее время выполнял работы в ДеЖаВю формате. Работаю в основном с DjVu Solo 3.1 и различных ДеЖаВю просмотрщиках. Владею большим опытом фотографии от пленочной до цифровой в различных жанрах и технических условиях.

Мои внутренние принципы в работе: высокая ответственность щепетильность и тщательность выполнения работ. Обязательная самопроверка на ошибки. Умение корректно, без нарушения правил Интернет-этикета вести деловую переписку. Всю поступающую информацию немедленно раскладывать по папкам и архивам. Постоянное копирование особо важной информации на дополнительный жесткий диск.