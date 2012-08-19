менежер контента+сайтостроение+раскрутка+реклама+соцсети+онлайн сервис
менежер контента (до 10 сайтов каждые 12 часов. 20фото+20статей на сайт в сутки)
+сайтостроение (до 8 сайтов в мес)
+раскрутка (до +4000 посетителей в мес)
+реклама (до 50 обявлений на топ ресурсах/сутки)
+соцсети (до 10 порталов в популярных соцсетях)
+онлайн сервис (консультирование в соцсетях и по телефону до 4 часрв в сутки)
доп сервис по религии психологии философии, антихакерству...
Поисковые системы (SEO)
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от $15
от 3 дней
#826
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $15
от 3 дней
#2167