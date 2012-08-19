менежер контента+сайтостроение+раскрутка+реклама+соцсети+онлайн сервис

менежер контента (до 10 сайтов каждые 12 часов. 20фото+20статей на сайт в сутки)

+сайтостроение (до 8 сайтов в мес)

+раскрутка (до +4000 посетителей в мес)

+реклама (до 50 обявлений на топ ресурсах/сутки)

+соцсети (до 10 порталов в популярных соцсетях)

+онлайн сервис (консультирование в соцсетях и по телефону до 4 часрв в сутки)

доп сервис по религии психологии философии, антихакерству...