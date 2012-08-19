truecode3000

Вадим truecode3000

 
34 годаУкраина/Луганск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
менежер контента+сайтостроение+раскрутка+реклама+соцсети+онлайн сервис

менежер контента (до 10 сайтов каждые 12 часов. 20фото+20статей на сайт в сутки)

+сайтостроение (до 8 сайтов в мес)

+раскрутка (до +4000 посетителей в мес)

+реклама (до 50 обявлений на топ ресурсах/сутки)

+соцсети (до 10 порталов в популярных соцсетях)

+онлайн сервис (консультирование в соцсетях и по телефону до 4 часрв в сутки)

доп сервис по религии психологии философии, антихакерству...

Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $15
от 3 дней
#826
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $15
от 3 дней
#2167