truecosmonaut

Грамотные интересные тексты

1. Пишу тексты. Чувство языка и образование пиар-специалиста играют на руку: хорошо понимаю, каким языком писать для любой целевой аудитории, умело прячу ключевые слова в тексте.

2. Перевожу тексты с английского. Переведу статьи для сайтов (блогов, журналов/буклетов, etc), сделаю тексты понятными и удобными для русскоязычного читателя.

3. Готовлю контент для интернет-магазинов (копирайт, рерайт). Составляю краткие и привлекательные описания товаров, умею найти информацию о продукте и структурировать в удобном для пользователя виде.