iOS разработчик, качество и дизайн

Приложения в AppStore:

MyFxBookCompanion - финансовое приложение для отслеживания статистики по аккаунту на Forex

Качественный дизайн, эффект перелистывания страниц, инспектор графиков

https://itunes.apple.com/ru/app/myfxbook-companion/id688777744?mt=8

CoubTV - развлекательное приложение для просмотра коротких роликов COUB

Атмосферный дизайн, качественный функционал, шаринг роликов в соцсети

https://itunes.apple.com/ru/app/coubtv/id818337332?mt=8