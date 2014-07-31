iOS разработчик, качество и дизайн
Приложения в AppStore:
MyFxBookCompanion - финансовое приложение для отслеживания статистики по аккаунту на Forex
Качественный дизайн, эффект перелистывания страниц, инспектор графиков
https://itunes.apple.com/ru/app/myfxbook-companion/id688777744?mt=8
CoubTV - развлекательное приложение для просмотра коротких роликов COUB
Атмосферный дизайн, качественный функционал, шаринг роликов в соцсети
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- CoubTV110 просмотров
- MyFxBook Companion126 просмотров