truelizaa

Лиза truelizaa

 
21 годРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Все, что связано с текстами и визуалом

Специализируюсь на написании продающих текстов и постов, создании сайтов, роликов, визуала для блогов и сайтов

Наружная реклама
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 часов
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 часа
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 часов
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 часов
нет рейтинга