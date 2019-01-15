Все, что связано с текстами и визуалом
Специализируюсь на написании продающих текстов и постов, создании сайтов, роликов, визуала для блогов и сайтов
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Все, что связано с текстами и визуалом132 просмотра
- Все, что связано с текстами и визуалом128 просмотров
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$3/час
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Нейминг и Слоганы
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$2/час
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Продающие тексты
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$3/час
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Социальные сети (SMM и SMO)
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$3/час
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